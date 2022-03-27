Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який входить в переговорну групу, розповів, коли буде наступний раунд.

Як пише Politeka.net, Давид Арахамія-депутат Верховної Ради України і голова фракції"Слуга народу". Політик після 24 лютого увійшов до переговорної групи з української сторони. Арахамія на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, коли буде наступний етап переговорів з Росією.

"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня.

Деталі згодом", - написав Арахамія на своїй сторінці.

Українці почали активно коментувати публікацію політика:

"У вас нині важка робота. Важко напевно Слухати маячню про денацифікацію від росіян, розуміючи що в цей момент гинуть мирні жителі. Дай Бог, як то вирішиться дипломатично, хоча мало в це вірю. У будь-якому випадку, удачі", " 28-30-го тому що їх сторона пливе на зустріч, а не летить?", "А результати? якщо вже скажете, що війна скінчилася? дуже потрібно".

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