Ворог проводить перегрупування и нарощує сили для виходи на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, згідно в даними Генштаба, РФ планує відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток). Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ).

Тим часом на Волинському напрямку відзначається наявність до чотирьох БТГр зі складу збройних сил республіки білорусь, що залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону.

«Неможливо повністю виключити залучення збройних сил республіки білорусь до ведення бойових дій на території України», - підкреслюють в Генштабі.

Ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію Білорусі для відновлення боєздатності.

У Гомельській області республіки фіксується переміщення пускових установок ОТРК “Искандер-М” у напрямку Державного кордону з Україною.

Противник продовжує блокувати і обстрілювати Чернігів.

В районі Сум активних бойових дій ворог не проводив, продовжував перегрупування військ та виведення їх на територію рф для відновлення боєздатності. За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу вкрай низький. Так, військовослужбовці 15-го мотострілецького полку відмовляються від участі у війні.

Нагадаємо, Арестович попередив про складний період на фронті.

Також Politeka.net повідомляла, що Саакашвілі попередив Лукашенка про важкі наслідки вторгнення його армії на територію України.

Крім того Politeka.net писала, що офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.