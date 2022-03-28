Як пише Politeka.net, українці 33-у добу захищаються від російських окупаційних військ. Одним з триваючих сюжетів війни залишається пропажа Сергія Шойгу, глави Міноборони Росії. І хоч кремль стверджує, що все добре з главою Міністерства, сьогодні, 28 березня, хакери Anonymous показали наказ, на якому був підпис виконуючого обов'язки Міністра оборони, а не Шойгу. Як можна помітити, це генерал армії Д. Булгаков.

У самому ж наказі Міноборони Росії просило поширювати фейки, щоб показати, що українці знущаються над полоненими окупантами.

"Витік документа з Росії з вимогою знімати пропагандистські ролики, щоб дискредитувати ставлення українських силовиків до військовополонених", - написали хакери у своєму блозі.

Нагадаємо, окупанти примусово вивозять людей на Росію: в уряді розповіли, як діяти таким українцям

Також Politeka повідомляла, що відомий музикант потрапив під обстріл окупантів у Харкові

А ще Politeka писала, що з'явився додаток, в якому навчають давати першу допомогу пораненим



