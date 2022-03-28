Як пише Politeka.net, Росія з перших днів війни запросила переговори. Вже неодноразово переговорна група від України їздила до Білорусі, але до цього дня успіхів не було досягнуто. Відомо, що днями буде наступний етап переговорів, але вже в Туреччині. Про це повідомляв один з членів делегації, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, Давид Арахамія. Розслідувальна організація Bellingcat повідомила, що деякі учасники відчули симптоми отруєння хімічною зброєю.

"Bellingcat може підтвердити, що у трьох членів делегації, присутніх на мирних переговорах між Україною і Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, були виявлені симптоми отруєння хімічною зброєю. Однією з жертв став російський підприємець Роман Абрамович", - написали в організації.

Корр The Guardian повідомив подробиці відправлення.

"Джерело, якому безпосередньо відомо, тільки що підтвердило мені повідомлення WSJ / Bellingcat про те, що у Абрамовича були симптоми отруєння. "Роман втратив зір на кілька годин" і лікувався в Туреччині, повідомило джерело", - написав журналіст.

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