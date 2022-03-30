Як пише Politeka.net, поки українці героїчно захищаються від агресора, депутати Держдуми Росії продовжують розпалювати ворожу риторику. Цього разу Михайло Делягін запропонував своїм фанатам проголосувати, чи потрібно застосувати ядерну зброю по Азербайджану, який скористався виведенням військ Росії з Нагірного Карабаху.
"Чи вважаєте ви правомірним застосування тактичної ядерної зброї для ліквідації нафтової промисловості Азербайджану у зв'язку з його агресією, викликаною переконаністю в безсиллі Росії, військові ресурси якої відвернені на Україну?",- написав питання депутат і запропонував кілька варіантів відповіді:
"Так, це необхідно"
"Так, але це неможливо"
"Ні, це неприпустимо".
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