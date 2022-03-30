Головні тези з брифінгу радника голови ОП Михайла Подоляка на брифінгу про переговори з російською делегацією:
▪️Багатосторонній договір про гарантії безпеки надасть Україні додатковий фактор захисту, в тому числі і від країн з ядерною зброєю.
▪️ЗСУ "конкретно розставляють акценти", які українська сторона використовує в переговорах. Росія вже не використовує в переговорах ультиматуми.
▪️Територіальна цілісність України не піддається сумніву.
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▪️Референдум про мирні домовленості пройде тільки після того, як ЗС рф відійдуть на позиції станом на 23 лютого. Тільки після референдуму може бути ратифікація парламентами країн.
▪️Старі міжнародні формати щодо запобігання агресії не працюють. Тому потрібні нові дієві механізми.
Нагадаємо, Окупанти масово мінують двори будинків і дитячі майданчики: що не можна чіпати ні в якому разі.
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