Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Джо Байденом, в результаті яких США виділять фінансову допомогу.

Як пише Politeka.net, Володимир Зеленський продовжує активно займатися зовнішньою політикою. Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що президент провів переговори зі своїм американським колегою - Джо Байденом. Про це Зеленський написав у своєму Твіттері.

"Щойно завершив годинну розмову з Джо Байденом. Поділився оцінкою ситуації на полі бою і за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - написав президент.

Після цього тг-канал "УП" повідомив подробиці даних переговорів. Як виявилося, президенти домовилися про виділення ще 500 мільйонів доларів для України.

"Байден під час телефонної розмови сказав Зеленському, що США надасть Україні 500 мільйонів доларів допомоги", - написано було в повідомленні.

Нагадаємо, окупована грузинська "Південна Осетія" зібралася в Росію, ватажок зробив заяву

Також Politeka повідомляла, що втрати окупантів, відведення військ від Києва та сприяння РФ з боку Білорусі

А ще Politeka писала, що ППО здобула розгромну перемогу над ворогами на східному напрямку



