Член парламенту Великої Британії, колишній міністр фінансів і кадрової політики Північної Ірландії Семмі Вілсон повідомив, що Росія стоїть за тероризмом в Україні.

Як пише Politeka.net, Росія 24 лютого напала на Україну. За цей час українці не тільки зупинили напад, а й пішли в контрнаступ. І практично відразу Росія почала порушувати правила війни і здійснювати військові злочини. Член парламенту Великобританії, колишній міністр фінансів і кадрової політики Північної Ірландії Семмі Вілсон повідомив, що Росія почала проводить тероризм в Україні, передає Ghall.com.ua.

"Я вважаю очевидним, що путінська армія загрузла в Україні, їх втрати зростають і він віддав своїм силам наказ почати проводити терористичні акти. Бомбардування цілих міст, взяття заручників і їх вивезення в Росію не можна назвати інакше як тероризм", - заявив політик.

"І так як все це здійснюється російською державою, я вважаю, що Росію варто розглядати як державу-терорист", - додав член парламенту.

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