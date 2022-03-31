Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції. Інформацію офіційно підтвердили в Міноборони країни.

Повідомляється, що 2 березня чотири російські винищувачі (2 – Су-27 і 2 – Су-24) порушили повітряний простір Швеції. ВПС провели операцію з "Jas 39 Gripen", а також задокументували інцидент у вигляді фотографій. Порушення було недовгим і сталося через море на схід від Готланда.

"Це показує, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність і кордони Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію", - заявив командувач ВПС Карл-Йохан Едстрем.

"У світлі ситуації, що склалася, ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні і безвідповідальні дії з боку Росії", - вважає главком ВПС Швеції.

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