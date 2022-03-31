Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко дав інтерв'ю за результатами переговорів з російською делегацією.

Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко розповів про переговори з російською делегацією в Стамбулі. За його словами, там стався "прорив". Інтерв'ю спікера транслювали в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Основні тези від Кирила Тимошенко:

Присутність РФ у переліку країн-гарантів обов'язкова, оскільки вона є стороною конфлікту.

На переговорах робилися перерви для проведення консультацій з Володимиром Зеленським і главою ОП, "інша сторона також на зв'язку зі своїм керівництвом".

Принциповою позицією є проведення референдуму щодо гарантій для України до голосування Верховною Радою.

Українська сторона наполягає на відведенні ЗС РФ на позиції станом на 23 лютого, "зараз будуть напрацювання в групах про умови договору".

Позитивний момент-повернення питання Криму в переговорну повістку ("раніше РФ взагалі відмовлялася піднімати це питання"), питання непідконтрольних територій Донбасу – "складний", буде вирішуватися в момент зустрічі лідерів.

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