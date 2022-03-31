Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова стати одним з гарантів безпеки для України, але деталі цього ще потребують визначення. Про це повідомляє турецький канал NTV.

Так, Ердоган зазначив, що переговори в Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію для припинення війни, надали "значний імпульс" цьому процесу.

Також президент Туреччини знову запропонував прийняти президентів України і Росії для переговорів.

"Ми можемо бути однією з країн-гарантів у питанні забезпечення безпеки України; але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити", - заявив Ердоган.

Тим часом глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина також готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна триває і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли.

Британія розгляне запит України на можливість стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов'язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

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