Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова стати одним з гарантів безпеки для України, але деталі цього ще потребують визначення. Про це повідомляє турецький канал NTV.
Так, Ердоган зазначив, що переговори в Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію для припинення війни, надали "значний імпульс" цьому процесу.
Також президент Туреччини знову запропонував прийняти президентів України і Росії для переговорів.
"Ми можемо бути однією з країн-гарантів у питанні забезпечення безпеки України; але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити", - заявив Ердоган.
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Тим часом глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина також готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна триває і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли.
Британія розгляне запит України на можливість стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов'язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.
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