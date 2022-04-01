Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо виступив за те, щоб виключити Росію з числа країн "Великої двадцятки" (G20). Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що глава канадського уряду вже обговорив цю ініціативу з президентом головуючої в G20 Індонезії Джоко Відодо.

"Ми не можемо вести справи як зазвичай, щоб президент Володимир Путін просто сидів за столом разом з нами, це буде надзвичайно важко для нас і непродуктивно для G20", - вважає Джастін Трюдо.

За його словами, лідери G20 ведуть переговори про участь Росії, тому що війна в Україні "підірвала економічне зростання для всіх у світі, і Росія не може бути конструктивним партнером".

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