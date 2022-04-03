Так, згідно з New York Times, США допоможе союзникам передати Україні танки, що призначаються для оборони на Донбасі, і не тільки.
Отже США, передасть Україні:
ракетні системи з лазерною наводкою;
дрони SwitchBlade;
дрони Puma;
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захист від дронов;
броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
прилади нічного бачення, тепловізійні системи і оптика;
системи зв'язку;
нестандартні кулемети;
послуги супутникової зйомки;
медикаменти, польове обладнання та запасні частини.
Додамо, що США обіцяли відправляти військову допомогу Україні щодня.
"Поставки надходять в цей регіон щодня, в тому числі протягом останніх 24 годин.
Ми вже відправили перші півдесятка (вантажних літаків-ред.) з приблизно 30 в межах тих $800 мільйонів, які прийняв президент", - заявив раніше спікер Міністерства оборони США Джон Кірбі.
Кірбі підкреслив, що відправки включають озброєння, якого українські сили потребують найбільше, в тому числі протитанкові і протиповітряні системи.
Нагадавши, у своєму новому інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про помилку, яку допустило НАТО щодо України.
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