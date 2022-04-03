Пентагон повідомляє про надання військової допомоги Україні на $ 300 млн.

Так, згідно з New York Times, США допоможе союзникам передати Україні танки, що призначаються для оборони на Донбасі, і не тільки.

Отже США, передасть Україні:

ракетні системи з лазерною наводкою;

дрони SwitchBlade;

дрони Puma;

захист від дронов;

броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;

нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи і оптика;

системи зв'язку;

нестандартні кулемети;

послуги супутникової зйомки;

медикаменти, польове обладнання та запасні частини.

Додамо, що США обіцяли відправляти військову допомогу Україні щодня.

"Поставки надходять в цей регіон щодня, в тому числі протягом останніх 24 годин.

Ми вже відправили перші півдесятка (вантажних літаків-ред.) з приблизно 30 в межах тих $800 мільйонів, які прийняв президент", - заявив раніше спікер Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Кірбі підкреслив, що відправки включають озброєння, якого українські сили потребують найбільше, в тому числі протитанкові і протиповітряні системи.

Нагадавши, у своєму новому інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про помилку, яку допустило НАТО щодо України.

Також Politeka.net писала, що на Луганщині знищили кадирівців.

Крім того Politeka.net повідомляла, що у військах окупантів зріють бунти проти керівництва.