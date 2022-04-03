Як пише Politeka.net, українці вже 38-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити напад, а й піти в контратаку, звільнивши повністю Київську область, де з перших днів росіяни найбільше наступали. Радник голови офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді" розповів, який у росіян тепер план "Б".

"Деякі країни-партнери вважали, що росіяни так і будуть їздити по нашій країні місяцями, а ми повинні їх бити і палити масово. І тим самим знизити істотно боєздатність росіян.

Але самі росіяни зараз хочуть зробити передислокацію і спробувати (спробувати!) закріпитися на півдні та сході. Тому що у них немає сил для чогось іншого. Так от, їх план Б-закріпитися на сході, поставити ППО і важку зброю, окопатися, істотно знизити свої втрати", - сказав Подоляк.

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