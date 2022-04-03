Как пишет Politeka.net, украинцы уже 38-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить нападение, но и пойти в контратаку, освободив полностью Киевскую область, где с первых дней россияне больше всего наступали. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" рассказал, какой у россиян теперь план "Б".

"Некоторые страны-партнеры считали, что россияне так и будут ездить по нашей стране месяцами, а мы должны их бить и жечь массово. И тем самым снизить существенно боеспособность россиян.

Но сами россияне сейчас хотят сделать передислокацию и попытаться (попытаться!) закрепиться на юге и востоке. Потому что у них нет сил для чего-то другого. Так вот, их план Б – закрепиться на востоке, поставить ПВО и тяжелое оружие, окопаться, существенно снизить свои потери", - сказал Подоляк.

Напомним, украинская Стугна успешно уничтожила Сонцепек, который использовали в Афганистане и Чечне

А еще Politeka сообщала, что в Минобороны заявили о взятии под контроль всей Киевской области

Также Politeka писала, что на Черниговщине освободили еще один населенный пункт: появились первые фото



