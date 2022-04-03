Диктатор Путін має намір показати "перемогу" в Україні спеціально до 9 травня, який раніше був Днем Перемоги і відзначався щороку з парадом. Про це пише CNN з посиланням на офіційних осіб США, які були ознайомлені з останніми оцінками американської розвідки.

За їхніми даними, до цього часу РФ захоче взяти Донбас під повний контроль. В решті України російські сухопутні війська " не можуть утримувати контроль над районами, де вони ведуть бойові дії», але у випадку з Донбасом у Росії більше шансів.

"Путін влаштує парад Перемоги 9 травня, незалежно від статусу війни або мирних переговорів. З іншого боку: парад Перемоги з якими військами і технікою?» - сказав представник Європейського Міністерства оборони.

Також повідомляється, що рф має намір підготуватися до затяжного конфлікту.

"Путін готується до довгої, затяжної війни в стилі Чечні, тому що йому, певною мірою, більше нікуди піти», - інформують у розвідці.

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"Нездатність Росії виявити і знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля по встановленню широкого контролю над повітрям, що, в свою чергу, зробило істотний вплив на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на ряді фронтів», – йдеться в повідомленні.

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