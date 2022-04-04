Таку думку висловили в британській розвідці, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення, опублікованому Міністерством оборони Великобританії.

Місто як і раніше піддається інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль над центральними районами, йдеться в повідомленні.

У розвідці також підкреслюють, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення - він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму.

Додамо, раніше Начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич повідомив, що кадри з передмістя Києва жахають, проте ситуація в заблокованому окупантами Маріуполі набагато гірша.

За його словами, ситуація в місті критична і до 200 тисяч українців перебувають під завалами або в бомбосховищах, під постійними обстрілами противника.

"У них немає їжі, води, електроенергії. У нас немає можливості їм допомогти, тому що ми ведемо наполегливі бої в місті. Те, що зараз відбувається в Маріуполі – це геноцид українського населення", – заявив Коротевич.

У свою чергу радник глави ВП Олексій Арестович заявляв, що з результат війни буде вирішено протягом 2-3 тижнів.

"Маріуполь потрібно визволити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми вже здійснюємо. Якщо спочатку доля війни вирішувалася кампанією на півночі, то зараз - на сході. Залежно від її ходу і настане розуміння. Я думаю, на нашу користь все вирішиться. У них немає резерву на те, щоб активно продовжувати цю фазу. На збір цих резервів потрібно не менше 2-3 місяців. Санкції доб'ють економіку", - говорив Арестович.

Нагадавши, у РФ почалася прихована мобілізація.

Також з'явилися фото підвалу, в якому окупанти тримали 150 осіб.

Крім того Politeka.net писала про те, що бійці ЗСУ завдали потужного удару по колонах і літаках ворога.