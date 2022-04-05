"Армія повинна бути такою, яка здатна захищати нашу державу. У нас є позиція, вона спільна з головнокомандувачем і ми розуміємо, що ми робимо»

Про це в інтерв'ю українським ЗМІ в телемарафоні заявив президент Володимир Зеленський, пише Politeka.net.

Глава держави також попередив, що ні дивлячись ні на яку угоду, Росія може знову атакувати Україну через кілька років.

«Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, Росія через два роки може повернутися. І, якщо ми з вами приймаємо це, то відповідно так і діємо. Я знаю, що Давид (Арахамія-ред.) на переговорах передавав, що ми не віримо. Тому, коли ми будемо говорити про ті чи інші речі щодо обороноздатності нашої держави, ми відразу говоримо, що ми будемо будувати таку державу, яка здатна захистити себе... Гарантії безпеки нам потрібні. Є багато деталей, про які я не хочу говорити, тому, що до них далеко», - пояснив Зеленський.

Також глава держави відповів на питання про вступ України до НАТО:

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО, завтра, не грати з нашими життями, а серйозно, - будемо вступати. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя", - заявив президент України.

Додамо, що раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну в НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті в 2008 році.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що атаки в Україні триватимуть.

За словами генсека НАТО, деескалація військ з північних районів України - це не "справжнє виведення російських військ, а більша зміна в стратегії".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський попередив РФ про нові наслідки за її злодіяння на території України.

Також повідомлялося, що винищувачі СУ - 35 вдарили по Україні ракетами з території Білорусі.