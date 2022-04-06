Пострійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу за засіданні Ради безпеки ООН обмовився, коли хотів скинути відповідальність з російських солдатів, які вчинили масові вбивства мирних жителів Київської області. Відповідне відео публікують в телеграм-каналах.

"Коли ви уважно подивитися на те, що ви бачите в Бучі, на трупи, які лежать на вулицях, яких не було до того, як туди увійшли російські війська", – заявив Небензя. Та швидко "виправив" себе.

Зазначимо, Генсек ООН Антоніу Гутерреш 5 квітня під час усвоєму виступі на засіданні ООН засудив напад Росії на Україну. Також він зазначив, що був вражений воєнними злочинами РФ у місті Буча на Київщині та закликав міжнародні організації розслідувати вбивства цивільних українців.

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