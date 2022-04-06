Ще недавно в партії заявляли, ніби Жириновський йде на поправку.

Сьогодні, шостого квітня, стало відомо, що лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський помер. Останні кілька тижнів політик провів у комі, рідко приходив до тями і раніше навіть заявляли про його смерть.

У ЛДПР підтвердили, що Володимир Жириновський помер.

"Сьогодні після затяжної хвороби помер голова ЛДПР Володимир Вольфович Жириновський. Це удар для всієї Росії, для армії його прихильників", - заявили в партії.

Також висловився голова Держдуми рф В'ячеслав Володін. Про смерть Жириновського він оголосив також і під час засідання.

"Це удар для всієї Росії, для армії його прихильників", - додали в партії.

Нагадаємо, Жириновський був у лікарні з 2 лютого, куди його доставили з діагнозом коронавірус. Після Жириновського намагалися вилікувати від наслідків. У партії заявляли, ніби їх лідер йшов на поправку.

Новини про смерть Жириновського з'являлися в мережі ще 25-го березня, тоді сенатор РФ Олександр пронюшкін також підтверджував інформацію.Через кілька хвилин сенатор пронюшкін видалив зі свого Telegram-каналу повідомлення про смерть Жириновського.

У свою чергу МОЗ заявляло, що стан Жириновського оцінюється як стабільний, лікарі надавали всю можливу в цій ситуації медичну допомогу.

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