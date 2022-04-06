Кабінет міністрів вніс зміни до порядку застосування зброї членами добровольчих формувань територіальних громад. Перелік дозволеної зброї істотно розширено. Якщо раніше члени формувань терроборони мали право застосовувати тільки особисту мисливську зброю, то зараз їм дозволено стрілецьку зброю та інші види озброєння, повідомляє Урядовий портал.
Згідно з документом: стрілецька зброя - вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів; інші види озброєння - артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові, комплекси (установки) для їх запуску та складові до них, засоби управління зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування та обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.
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