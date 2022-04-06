Український президент Володимир Зеленський продовжує свої звернення до парламентів і народів різних країн світу. Так, цього разу український лідер звернувся з посланням до народу і політиків Ірландії.
Головні тези з виступу президента:
Зеленський закликав Ірландію переконувати партнерів у Євросоюзі щодо жорсткіших санкцій проти Росії. Що стосується таких санкцій, які реально зупинять військову машину Росії.
Потрібно зупиняти всю торгівлю з Росією. Слід блокувати зв'язки російських банків з фінансовою системою світу. Треба обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту і витрачає на ракети, бомби, артилерійські обстріли.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Набагато гірше Бучі": почали з'являтися подробиці кошмару, що творився в Бородянці
Брати-росіяни загинули захищаючи Україну: тіла знайшов батько, який з 2014 року воював на Донбасі
"Повторять бійню в інших містах": російських військових, які влаштували пекло в Бучі, повертають в Україну
Перед атакою провели розвідку: винищувачі Су-35 вдарили ракетами по Україні з території Білорусі
Світ вже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості у окремих лідерів. Поки що. Політичних лідерів, бізнес-лідерів, які досі думають, що війна і військові злочини – це не так страшно, як фінансовий збиток. Я впевнений, що лідерство Ірландії може змінити це.
Нагадаємо, Керівництво ПАРЄ прибуло в Україну, з'явилися подробиці: "На запрошення спікера ВР".
Як повідомляла Politeka, "Це навмисна кампанія": держсекретар США Блінкен розповів про плани Кремля на звірства в Бучі.
Також Politeka писала, що "Влада намагається приховати це від вас": Британський прем'єр Борис Джонсон звернувся до росіян.