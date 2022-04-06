Український президент Володимир Зеленський продовжує свої звернення до парламентів і народів різних країн світу. Так, цього разу український лідер звернувся з посланням до народу і політиків Ірландії.

Головні тези з виступу президента:

Зеленський закликав Ірландію переконувати партнерів у Євросоюзі щодо жорсткіших санкцій проти Росії. Що стосується таких санкцій, які реально зупинять військову машину Росії.

Потрібно зупиняти всю торгівлю з Росією. Слід блокувати зв'язки російських банків з фінансовою системою світу. Треба обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту і витрачає на ракети, бомби, артилерійські обстріли.

Світ вже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості у окремих лідерів. Поки що. Політичних лідерів, бізнес-лідерів, які досі думають, що війна і військові злочини – це не так страшно, як фінансовий збиток. Я впевнений, що лідерство Ірландії може змінити це.

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