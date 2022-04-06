Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю західній пресі розповів, що може допомогти перемогти Україні.

Як пише Politeka.net, українці вже 42-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Захисникам вдалося не тільки зупинити ворога, а й погнати назад. А сьогодні, шостого квітня, стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав інтерв'ю BBC, в якому розповів, яка допомога необхідна Україні.

"Поговорив з британською редакцією BBC про те, що український народ чекає від Заходу і що потрібно нашій країні для перемоги.

У Бучі та околицях Києва весь світ побачив справжнє обличчя Росії. Згвалтовані жінки і діти, спалені тіла простих людей, сотні закатованих. Росія прийшла на наші землі, щоб здійснити геноцид українського народу і знищити Українську державу. Остаточно вирішити "українське питання".

Тому перше, що ми просимо і вимагаємо від цивілізованого світу – це зброя, яка допоможе захиститися від цих злочинів, зберегти нашу свободу і звільнити нашу землю", - написав Шмигаль у публікації.

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