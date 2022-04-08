Я вдячний Європейському Союзу та Європейській комісії за непохитну підтримку українського народу, каже міністр фінансів.

Європейська комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро в рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги нашій країні. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства фінансів України.

Повідомляється, дані кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету для фінансування найбільш актуальних витрат держави, в тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян.

"Я вдячний Європейському Союзу та Європейській комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема, за глибоке розуміння ситуації, яка склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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"Є ряд бізнесів в Україні, які належать Росії. Безумовно, прийнято законодавство про націоналізацію. Ми почали ці процеси, щоб компенсувати за рахунок цих доходів частину збитків, які завдає нам рф", - заявив прем'єр-міністр. Також Україна очікує отримати кошти від заморожених за кордоном російських активів.

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