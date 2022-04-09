У Міноборони США підтвердили, що саме Росія завдала ракетного удару по людях На вокзалі в Краматорську.

Для росіян ця залізниця стане стратегічним об'єктом під час наступу на місто. Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.

"Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що вони не несуть відповідальності. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечували це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки", – повідомили в Пентагоні.

Пентагон також вважає, що росія задіє 18-ту мотострілецьку дивізію ЗС РФ для наступу на Краматорськ, сформовану в 2021 році. Дивізія складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.

"За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал. Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні. Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили в Краматорськ, де знаходиться ця залізнична станція", – додали в Пентагоні.

Нагадаємо, вранці 8 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Під час прильоту на площі і перонах вокзалу знаходилися близько 4 тисяч людей. В результаті трагедії загинули вже 52 людини, серед яких близько 5 дітей, ще близько сотні важко поранені. Цинічність цієї трагедії ще й у тому, що окупанти точно знали, що на вокзалі тисячі людей, які очікували евакуаційних поїздів.

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