Президент США Джо Байден у п'ятницю підписав два законопроекти, що вводять додаткові санкції проти росії та білорусі. Про це повідомив Білий дім, передає "Європейська правда".
Один із законопроектів призупиняє нормальні торговельні відносини з росією і білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт з них. Інший - забороняє імпорт енергоносіїв з росії, включаючи нафту, вугілля і природний газ. Сенат одноголосно схвалив ці два законопроекти в четвер вранці.
Раніше на цьому тижні адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти найбільших російських фінансових установ і ряду осіб, пов'язаних з Кремлем, включаючи двох дочок президента росії володимира путіна. США також оголосили про санкції проти дружини і дочки міністра закордонних справ путіна сергія лаврова.
Сенат США також одноголосно прийняв законопроект про ленд-лізу для України, який дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії. Тепер Палата представників повинна розглянути проект, а Джо Байден повинен його затвердити.
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