Президент Володимир Зеленський вже традиційно звернувся до парламенту і народу Південної Кореї по відеозв'язку. У своєму зверненні український лідер попросив надати допомогу Україні у війні з російським агресором поставками зброї.
"Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, потребуємо літаків, танків, іншої бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас є це. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя.
І коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованої на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброєю потрібно переглядати і діяти швидко. Треба допомагати. Надати необхідну зброю Україні - значить не тільки врятувати життя наших людей, не тільки дати нам можливість деблокувати наші міста (зокрема, наш багатостраждальний Маріуполь), а й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії", - сказав Володимир Зеленський.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
"Все, що у них є, вони використовують": Гайдай розповів, як буде проходити бій за Донбас
«О 3-4-ій годині ранку почнеться…»: голова Луганщини спрогнозував, яким буде вирішальний бій за Донбас
Визначать закінчення війни: Арестович повідомив, що Росія почала наступ на Донбас
Нагадаємо, Окупанти замели сліди на Чернігівщині під час панічної втечі: "У селах вони спалювали...".
Як повідомляла Politeka, Початок покладено: росіяни готуються до партизанської війни, з'явилися нові дані розвідки.
Також Politeka писала, що В Україну прибули французькі жандарми: чим допомагатимуть.