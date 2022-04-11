Президент Володимир Зеленський вже традиційно звернувся до парламенту і народу Південної Кореї по відеозв'язку. У своєму зверненні український лідер попросив надати допомогу Україні у війні з російським агресором поставками зброї.

"Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, потребуємо літаків, танків, іншої бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас є це. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя.

І коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованої на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброєю потрібно переглядати і діяти швидко. Треба допомагати. Надати необхідну зброю Україні - значить не тільки врятувати життя наших людей, не тільки дати нам можливість деблокувати наші міста (зокрема, наш багатостраждальний Маріуполь), а й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії", - сказав Володимир Зеленський.

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