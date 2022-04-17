Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко і глава НБУ Кирило Шевченко відвідають Вашингтон наступного тижня. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Українські чиновники проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі по Україні, організованому Світовим банком у четвер.

Reuters зазначає, що цей захід стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими чиновниками з країн з розвиненою економікою після 24 лютого.

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