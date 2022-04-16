Як пише Politeka.net, українці вже 52-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося повністю звільнити північ України, але складною ситуація залишається на Сході та півдні країни. Радник голови офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував цикл дій, пов'язаних з поставками зброї Україні з Європи.

1. Україна просить у Європи зброю.

2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів.

3. Європа йде на зустріч, але дає не ту зброю, про яку ми просили.

4. Зброя їде занадто довго.

5. У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. Україні необхідна зброя. Не через місяць. Зараз", - написав Подоляк.

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