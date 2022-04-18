Варто відзначити, що Сербія не приєдналася до санкцій ЄС проти росії - все навпаки.

Президент Сербії звинувачує Україну у фальшивому замінуванні літаків за маршрутом Белград-москва. Про це Олександр Вучич заявив в ефірі національного телеканалу TV Pink.

Олександр Вучич додав, що протягом березня їм часто повідомляли про замінування авіарейсів, які прямували в різні міста рф. Однак жодного разу інформація не відповідала дійсності.

Варто відзначити, що Сербія не приєдналася до санкцій ЄС проти росії. Навпаки, кількість рейсів з Белграда до Москви на початку весни зросла до 15 на тиждень. Літаки звідси курсують і в інші міста рф, зокрема в санкт-петербург.

На слова сербського президента вже відреагувало Міністерство закордонних справ України.

В Фейсбук речник МЗС Олег Ніколенко написав, що заяви президента Сербії, не відповідають дійсності.

"Розчаровані, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, введених проти росії за її нічим не спровоковану війну проти України. Щодня рф завдає ракетно-бомбових ударів по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру. Жорсткі санкції і єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну", - додав Ніколенко.

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