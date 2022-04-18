Стоит отметить, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против россии - все наоборот.

Президент Сербии обвиняет Украину в фальшивом заминировании самолетов по маршруту Белград-москва. Об этом Александр Вучич заявил в эфире Национального телеканала TV Pink.

Александр Вучич добавил, что в течение марта им часто сообщали о заминировании авиарейсов, которые направлялись в разные города рф. Однако ни разу информация не соответствовала действительности.

Стоит отметить, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против россии. Напротив, количество рейсов из Белграда в москву в начале весны выросло до 15 в неделю. Самолеты отсюда курсируют и в другие города рф, в частности в санкт-петербург.

На слова сербского президента уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

В Фейсбук спикер МИД Олег Николенко написал, что заявления президента Сербии, не соответствуют действительности.

"Разочарованы, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, введенных против россии за ее ничем не спровоцированную войну против Украины. Ежедневно рф наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну", - добавил Николенко.

Напомним, всплыли новые подробности и цифры о зверствах россиян в Буче.

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