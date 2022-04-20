Росія за останній тиждень стягнула на територію України 17 батальйонно-тактичних груп, три з них спрямовані на Донбас. Про це повідомляє CNN з посиланням на співрозмовника в Міністерстві оборони США.

Так, високопоставлений представник Пентагону США в середу розповів, що російські сили в Україні посилені 17 БТГ за тиждень, з них 4 зайшли в Україну протягом останніх 24 годин. В цілому, за оцінками США, на території України зараз знаходиться 82 російських БТГ.

За даними Пентагону, з чотирьох БТГ, перекинутих за останню добу, три-спрямовані на Донбас.

"Важливо пам'ятати, що деякі з цих батальйонно-тактичних груп не піхотинці... вони функціонально влаштовані. Так, деякі БТГ піхотні, але деякі - артилерійські, бронетанкові або механізовані... не знаю, яка тут "суміш".

Зазначимо, що думки українських та іноземних експертів щодо того, що росія вже почала свій масштабний наступ на сході України, розділилися: одні впевнені, що російська армія все ще готується до великого бою, інші ж вважають, що окупанти вже виснажені.

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