Росія готує чергову провокацію, щоб звинуватити Україну в «терактах», які сама ж заздалегідь влаштує на кількох територіях. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив журналіст Денис Казанський у телеграмі.
"Війська РФ отримали завдання зібрати і доставити на територію Бєлгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських «Байракторів» і вертольотів. ФСБ і Міноборони РФ готують масштабні провокації на цих територіях з вибухами на об'єктах цивільної інфраструктури і в житлових масивах» - повідомляється в заяві.
Також відомо, що режим Путіна планують звинуватити в» терактах «українські Збройні сили, а на місці» терактів «знайдуть уламки української авіаційної техніки, яку» успішно збили " російські війська.
Заради провокації з населених пунктів прикордонних з Україною областей РФ вже проведена організована евакуація.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Контроль над Донбасом лише початок: у рф офіційно назвали цілі "другої фази" битв в Україні
"Ось таку перемогу Путін приготував нам на 9 травня?": в РФ проговорилися про великі втрати в Україні
"Значні втрати": до лікарні на Луганщині окупанти звозять сотні поранених і загиблих, нові дані
Планували в один етап: в Міноборони розповіли про великі прорахунки ворога і його план "Б"
За його словами, коли росіяни в Мелітополі почали блокувати мирні мітинги, стріляти по мирних громадян і викрадати людей, зустрілися з новою формою опору – партизанами.
Так, згідно з даними розвідки, за час окупації міста підтверджена ліквідація близько 100 окупантів.
Ми писали, окупанти зазнають великих втрат на Луганщині.
Також Politeka.net писала, що окупанти вивезли з Маріуполя унікальну музейну колекцію.
Крім того Politeka.net писала, що жінка з Волині звернулася до сина, який служить у російській армії.