Заради провокації з населених пунктів прикордонних з Україною областей рф вже проведена організована евакуація.

Росія готує чергову провокацію, щоб звинуватити Україну в «терактах», які сама ж заздалегідь влаштує на кількох територіях. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив журналіст Денис Казанський у телеграмі.

"Війська РФ отримали завдання зібрати і доставити на територію Бєлгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських «Байракторів» і вертольотів. ФСБ і Міноборони РФ готують масштабні провокації на цих територіях з вибухами на об'єктах цивільної інфраструктури і в житлових масивах» - повідомляється в заяві.

Також відомо, що режим Путіна планують звинуватити в» терактах «українські Збройні сили, а на місці» терактів «знайдуть уламки української авіаційної техніки, яку» успішно збили " російські війська.

Заради провокації з населених пунктів прикордонних з Україною областей РФ вже проведена організована евакуація.

Ми писали, з перших днів війни мелітопольці активно чинять опір окупантам, тому загиблих все більше. Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, коли росіяни в Мелітополі почали блокувати мирні мітинги, стріляти по мирних громадян і викрадати людей, зустрілися з новою формою опору – партизанами. Так, згідно з даними розвідки, за час окупації міста підтверджена ліквідація близько 100 окупантів.

Ми писали, окупанти зазнають великих втрат на Луганщині.

Також Politeka.net писала, що окупанти вивезли з Маріуполя унікальну музейну колекцію.

Крім того Politeka.net писала, що жінка з Волині звернулася до сина, який служить у російській армії.