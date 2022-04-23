«Росія – це держава з комплексом неповноцінності, яка намагається стверджуватися через інших».

Про це заявив член української делегації на переговорах з РФ, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Країна, яка не має науки, не виробляє техніку та не експортує нічого, крім природної сировини. Але марить себе наддержавою, сумуючи за імперським минулим. Країна, яка через відсутність інших успіхів досі живе культом перемоги у WW2. А тому розв’язує нову війну. Це було б смішно, але вже не до жартів. Сотні людей гинуть щодня. Пранк вийшов з-під контролю. Світ має зупинити це безумство та запровадити нафтове ембарго», - написав Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

Також Подоляк підвів підсумки катастрофічних наслідків війни для РФ наприкінці другого місяця бойових дій.

«Чого досяг Кремль за цей час? 1. Україна об’єднана як ніколи. 2. Захід консолідований. 3. Проросійські лобісти не мають майбутнього. 4. «Північний потік – 2» закритий назавжди. 5. Економіка Рф пробиває дно. 6. Російські війська зазнають тисячних втрат», - написавв Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

За словами Подоляка, розв'язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році.

«Як наслідок – повна політична та економічна ізоляція», - запевник радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк запевнив росіян, що для них "друга фаза" так званої "спецоперації" закінчиться так само, як "візьмемо Київ за 72 години".

Також Politeka.net писала, що в РФ проговорилися про великі втрати в війні.

Крім того Politeka.net повідомляла, що партизани ліквідували вже близько 100 окупантів в Мелітополі.