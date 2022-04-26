Ніхто у світі не може почуватися безпечно, доки в росії є ядерна зброя та велика кількість атомних об’єктів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 26 квітня.

«Після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави. Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями», – сказав президент України.

Зауважимо, що вранці 26 квітня дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від потрапляння російських крилатих ракет.

Керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані сім ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Влучання ракети в одну чи кілька ядерних установок, загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові.

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