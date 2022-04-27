З новою скандальною заявою виступила речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. У традиційній для себе агресивній манері Російська "дипломатка" відреагувала на слова заступника Міністра оборони Великобританії Джеймса Хіпі, який заявив, що Україна має право наносити удари по території Росії, щоб порушити її військову логістику.

Дане твердження Хіпі явно вивело Захарову з себе. Представник МЗС рф поспішила натякнути на можливість удару по країнах НАТО. За її логікою, рф має право пред'являти їм претензії за допомогу Україні.

"Чи правильно ми розуміємо, що заради "порушення логістики військових поставок" Росія може завдавати ударів по військових цілях на території тих натовських країн, які постачають озброєння Києву?", - написала у своєму Фейсбук Захарова.

Вона також окремо підкреслила, що країна Хіпі – Великобританія – ризикує опинитися під таким ударом.

"Наскільки я розумію, Британія одна з цих країн", - натякнула у своєму пості представниця МЗС рф.

Варто відзначити, що після безуспішних спроб росіян просунутися далі в Україні з боку Кремля стала все частіше звучати риторика про те, що насправді Росія зараз воює не з Україною, а з усім НАТО.

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