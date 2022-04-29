"Склади, ці ПММ, які будуть вибухати, ці бази пального – все це буде борговими виплатами, які РФ починає платити за війну".

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону заявив радник голови офісу Президента, член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк.

Подоляк припустив, що інтенсивність війни Росії проти України буде "відбиватися" на прикордонних територіях росії.

"Там будуть стрімко зростати панічні настрої, з'являтися конфліктні ситуації, вибухати склади, і це буде тільки поглиблюватися. Інтенсивність демілітаризації Росії, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки істотно зростати", –заявив Подоляк.

Радник глави ОП припустив, що в підсумку у росіян нарешті з'являться питання.

«А що ж ми робимо в Україні? Чому ми там два місяці вбиваємо людей так масово і яку ціну ми готові за це заплатити?". І ці склади, ці ПММ, ці бази палива – це буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну», - заявив Подоляк.

Нагадаємо, в Росії почастішали випадки пожеж на нафтобазах, складах боєприпасів та інших військових об'єктах.

Також Politeka.net писала, що раніше Подоляк назвав єдиний спосіб швидко зупинити війну.

Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти нарощують темпи наступу і планують оточити війська ЗСУ.