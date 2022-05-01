У першій після переобрання телефонній розмові, президент Франції запевнив українського президента у всебічній підтримці. Як повідомляє місцевий телеканал BFMTV з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, Макрон пообіцяв "посилити підтримку України в оборонному озброєнні і в гуманітарній допомозі".

Він заявив про готовність Франції продовжити підтримувати Україну гуманітарною допомогою і озброєнням, а також зазначив, що французькі експерти будуть працювати над збором доказів військових злочинів рф для міжнародного правосуддя.

За даними джерел, Макрон дуже стурбований ракетним ударів по житловому будинку в Києві в той момент, коли в столиці проходила зустріч генсека ООН з Володимиром Зеленським. Крім того, французький президент стурбований тим, що відбувається в Маріуполі, адже він не раз просив Путіна зупинити блокаду міста і створити гуманітарні коридори.

У свою чергу український президент подякував Макрону за підтримку і розповів, що вони з французьким колегою обговорювали оборонну співпрацю і взаємодію на шляху України до членства в ЄС.

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