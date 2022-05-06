Зокрема, в новому інтерв'ю виданню Associated Press політик заявив, що його країна нібито не збирається допомагати Росії з її «спецоперацією» проти України.

"У цьому немає ніякої необхідності", - сказав Лукашенко.

Він уточнив, що все, що Білорусь могла б запропонувати Росії, у неї і так є.

Втім, ці слова Лукашенка звучать досить дивно з урахуванням того, що з території Білорусі вже велися обстріли території України, а також наступали російські війська.

Лукашенко також стверджує, що війна б не почалася, якби Україна виконувала Мінські домовленості.

"Якби тоді Україна пішла на виконання договору, сьогодні б вона існувала в межах радянського часу. Ніякої війни б не було. Вже б треті вибори провели на Донбасі", - стверджує Лукашенко.

Крім того, політик вирішив пофантазувати на тему закінчення війни. За його словами, зараз Україною нібито керує не Володимир Зеленський, а США. А значить саме американському президенту під силу зупинити те, що відбувається.

"І якщо тільки ви скажете, Джо Байден скаже:" Все, мужики, повоювали, по-російськи кажучи, морди набили, давайте припиняти. Війна нікому не потрібна. Вона невигідна. Протягом тижня все припиниться", - стверджує Лукашенко.

Не менш дивним виявилася і його оцінка трагедії, що трапилася в Бучі. За словами Лукашенка, всі звірства, що трапилися в місті, були нібито сфабриковані англійцями.

"Там в основному були англійці, які на автомобілях (по-моєму, чотири автомобілі ми бачили, передали росіянам номери) прибули зі Львова, здійснювали зйомку в Бучі і потім вкидали в інформаційний простір», - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, президент Польщі Дуда зробив важливу заяву щодо України.

Як повідомляла Politeka, Путін до 9 травня може "анексувати" Донбас і Херсонщину.

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