Стало відомо про важливі умові для того, щоб почалися реальні перемовини.

Риторика щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом рф володимиром путіним суттєво змінилася. Подробиці ситуації повідомив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю НВ.

За його словами, місяць тому ситуація була абсолютно іншою.

«Зовсім інша ситуація на фронтах, зовсім інша ситуація в сенсі допомоги Заходу. Зараз ви бачите, в Рамштайні антипутінська коаліція і її військова частина. Зараз ви бачите постачання нам важкої зброї. Зараз Захід почав відверто говорити про перемогу на полі бою. Зараз Захід не може дозволити собі, щоб Україна програла, оскільки це одночасно програш Заходу», - сказав дипломат.

Клімкін зазначив, що наразі неможливо говорити про якісь часові рамки майбутньої зустрічі. Вона має відбутися тоді, коли будуть створені умови, щоб говорити з путіним з позиції сили.

«Звичайно, зустріч може бути. Але для путіна ця зустріч — це визнання поразки. Я думаю, що в сьогоднішній реальності до цієї зустрічі має ще багато що відбутися. І тому давайте не прив’язуватися до часових рамок, а давайте створимо собі умови для того, щоб розмовляти з путіним з позиції сили. Саме для того наші союзники і допомагають нам і, власне, собі, саме для того, ми розуміємо, що єдині реальні переговори навіть стосовно припинення вогню ми маємо вести з позиції сили. Як тільки ми створимо таку позицію, тоді почнуться реальні переговори. До цього це все знову-таки жалюгідні російські умови про капітуляцію», - наголосив ексміністр.

Нагадаємо, Зеленський розповів про важливі переговори з ключовим союзником України.

Як повідомляла Politeka, Зеленський розповів про ризики припинення переговорів.

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