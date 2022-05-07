Радник глави ОП Михайло Подоляк саркастично прокоментував абсурдні заяви колишнього президента рф медведєва, що Польща готується захопити Україну. У своєму Twitter радник зазначив, що мабуть в медведєва "вселився дух жириновського". Також він додав, що "не всі такі варвари", як росіяни.

"Дух Жириновського вселився в Медведєва і витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Цивілізований світ працює інакше. Польща-великий друг, союзник і партнер України. Варшава не чим в спину встромляє, як Росії, а подає руку допомоги. Не всі такі варвари, як Росія", — написав Подоляк.

Зазначимо, що медведєв перед цим заявив, що нібито Польща має амбіції щодо нападу на Україну. Мовляв, президент Дуда вже "промацує грунт" для майбутньої анексії українських територій. Подібні заяви раніше звучали і від прес-секретаря путіна пєскова.

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