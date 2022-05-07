Володимир Зеленський звернувся до всіх жителів України з важливим проханням.

У своєму новому відеозверненні президент України нагадав жителям країни про те, як критично важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги «особливо в ці дні».

"Прошу всіх наших громадян особливо в ці дні не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка! Це ваші життя! Життя ваших дітей! А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку і комендантської години, які є в містах і громадах", - емоційно звернувся до українців Зеленський.

Президент також нагадав громадянам про небезпеку мін і розтяжок, залишених на звільнених від окупантів територіях.

"Обов'язково дотримуйтесь заборони на відвідування лісів в тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза мін і розтяжок, що залишилися після російських військових", - підкреслив президент.

Зеленський також розповів про те, що 6 травня продовжилася Евакуація цивільних з території заводу «Азовсталь» в Маріуполі. За посередництва ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста за день вдалося врятувати понад 40 жінок і дітей, які ховалися в притулку.

"Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на «Азовсталі». Залучені впливові посередники. Впливові держави", - заявив Зеленський.

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