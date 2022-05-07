Про те, як найближчим часом будуть протікати бойові дії, розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, зараз в Україні починається рутинна фаза війни. У цей період не варто очікувати якихось серйозних проривів для тієї чи іншої сторони конфлікту – максимум можуть виникнути тільки дрібні «сенсації».

При цьому радник глави ОП зазначив, що така фаза може стати дуже важкою, адже війська будуть монотонно «перемелювати» один одного.

«Пару місяців мінімум буде час дрібних сенсацій або взагалі не буде нічого відбуватися. Треба звикати, що це дуже важка фаза, коли йде перемелювання один одного», - попередив Арестович.

Варто відзначити, що у своєму брифінгу на 72-й день війни в країні радник глави ОП повідомив, що зараз найзапекліші бої ведуться на Донбасі, в Запоріжжі і в Херсонській області. Також критична ситуація склалася в Маріуполі, де окупанти відчайдушно намагаються дотиснути захисників «Азовсталі».

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