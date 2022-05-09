У той же час велика частина європейських і американських дилерів обмежили всю свою співпрацю з рф

Російській Федерації допомагають обходити накладені на неї санкції з експорту нафти. Більш того, танкери з нафтою рф продовжують заходити в європейські порти безперешкодно. Про це повідомляє газета Die Welt.

Зокрема Греція тільки розширює свій бізнес з агресором. За даними видання, у квітні частка грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти зросла втричі порівняно з попереднім роком. Всього в квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з них 76 - під прапором Греції.

І це при тому, що Греція, як і всі країни ЄС, повинні дотримуватися санкцій проти 2873 російських кораблів.

У той же час велика частина європейських і американських дилерів нафти обмежили всю свою співпрацю з рф через порти. Винятки можна робити тільки для продуктів, медичних препаратів і енергоресурсів.

Варто відзначити, що Європейський Союз зараз готується прийняти шостий пакет санкцій проти РФ. У нього повинні увійти обмеження на покупку російської нафти.

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