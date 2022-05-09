Російській Федерації допомагають обходити накладені на неї санкції з експорту нафти. Більш того, танкери з нафтою рф продовжують заходити в європейські порти безперешкодно. Про це повідомляє газета Die Welt.
Зокрема Греція тільки розширює свій бізнес з агресором. За даними видання, у квітні частка грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти зросла втричі порівняно з попереднім роком. Всього в квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з них 76 - під прапором Греції.
І це при тому, що Греція, як і всі країни ЄС, повинні дотримуватися санкцій проти 2873 російських кораблів.
У той же час велика частина європейських і американських дилерів нафти обмежили всю свою співпрацю з рф через порти. Винятки можна робити тільки для продуктів, медичних препаратів і енергоресурсів.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Новий вид мобілізації в Україні: кого можуть призвати і куди відправлять
Війська в повній бойовій готовності на кордоні з Одещиною: важливі правила для місцевих на найближчі дні
Готель з людьми спалахнув у Києві: вогонь поширився на поверхи і дах
Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень
Варто відзначити, що Європейський Союз зараз готується прийняти шостий пакет санкцій проти РФ. У нього повинні увійти обмеження на покупку російської нафти.
Нагадаємо, експерт пояснив, як путін ухвалює стратегічні рішення.
Як Politeka повідомляла, аналітик пояснив, чому путін загнав себе в глухий кут.
Також Politeka писала, що Лукашенко покарають за співучасть путіну.