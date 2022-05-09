Президент рф володимир путін виступив з промовою на параді в Москві, приуроченому 9 травня. Під час звернення глава країни-агресора почав виправдовувати рішення почати війну проти України. Трансляцію зі зверненням путіна вели пропагандистські ЗМІ в YouTube.

Лідер країни-агресора заявив, що росія завдала вимушеного превентивного удару. За його словами, на вбивства тисяч українців пішли через нібито підготовку до агресії по відношенню до рф.

Також диктатор розповів звичні для рф наративи про наближення військ НАТО до російських кордонів і "загрозу" зіткнення з вигаданими в рф "неонацистами".

"У грудні минулого року ми пропонували укласти договір про гарантії безпеки. Даремно, країни НАТО не захотіли почути... У відкриту йшла підготовка до каральної операції на Донбасі. Створювалася загроза біля наших кордонів. Зіткнення з неонацистами було неминуче", - заявив бункерний Дід.

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