Німецький журналіст, автор книги "Путінократія" Борис Райтшустер в інтерв'ю Радіо НВ розповів, чи усвідомлює Путін, що відбувається насправді. Так, за словами експерта, російський правитель живе у своїй реальності, в якій весь світ і особливо "колективний Захід" тільки думають про те, як нашкодити росії, де всі тільки про нього думають.

"Він ображений, принижений, вся країна ображена і принижена. І мене дуже сильно лякає, що це нагадує якогось німецького лідера, якого ми мали. Ви розумієте, на кого я натякаю. Я не хочу так його називати, але, на жаль, тут багато нагадує саме його. І я впевнений, що в цьому він глибоко впевнений. І якщо зараз його навіть поставити на детектор брехні, питати, чи правлять в Києві фашисти, я боюся, що він сам вже в це вірить. Це найстрашніше, що в це він вірить", - говорить Райтшустер.

Журналіст зазначає, що путін, вважаючи західних лідерів слабкими для протистояння йому, хотів роздобути всю Україну "задешево", тобто він думав, що обійдеться тільки санкціями.

"Для нього це смішно, що "я Україну отримаю за санкції". З його точки зору, з його внутрішнього світу це було раціонально. Ось це треба дуже добре відрізняти. У нього спотворений погляд на світ, по-моєму, такий несучасний. Він живе в цих поняттях якогось Івана Грозного, навіть, може, раніше. Це не раціонально", - говорить експерт.

Також журналіст вважає, що, якби при владі зараз був Трамп з його "червоною кнопкою", путін би не став грати в ці ігри. "А коли Байден заздалегідь говорить, що "ми економічно будемо протидіяти", це ж для нього пропозиція прямо", - підсумує Борис Райтшустер.

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