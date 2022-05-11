Експерт вважає, що від путіна багато приховують про реальний стан справ, і це стосується не тільки того, що відбувається на фронті.

Німецький журналіст, автор книги "Путінократія" Борис Райтшустер в інтерв'ю Радіо НВ розповів, про що путіну ніколи не доповідає його оточення. Так, на думку експерта, вся системи в Росії просякнута корупцією, звідси і такі масштабні втрати на фронті і в економіці.

Журналіст зазначає, що у путіна спотворений погляд на світ через те, що його близьке оточення, в тому числі і військове командування приховують деякі дані. Так, наприклад, ситуація зі скасуванням авіаційної частини параду до 9 травня, причиною якої назвали погодні умови, це швидше за все був саботаж.

"Це або якийсь саботаж, або вони боялися, що буде саботаж. Я глибоко впевнений, що йому не детально доповідають. Тому що я знаю його характер. Доповідають йому, що половина цих літаків, що були на папері, взагалі не літали ніколи, або їх взагалі немає, тому що гроші пішли в Арабські Емірати або Швейцарію, що там була суцільна корупція. Я впевнений, що йому тільки частково доповідають, і тому у нього такий спотворений погляд на світ", - вважає Борис Райтшустер.

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