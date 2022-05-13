У володимира путіна є власне бачення "перемоги" в Україні, в розрізі якого він хоче перевершити Сталіна.

Про те, чого домагається президент рф і як на це реагує його оточення, розповів в інтерв'ю «24 каналу» голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

На його думку, зараз Путіну вкрай важливо оголосити своєму електорату хоча б про якусь умовну «перемогу» в Україні. За словами Бикова, на сьогоднішній день Путін міг би зробити такою "перемогою" взяття Маріуполя або відкриття сухопутного коридору в Крим, якби російській армії дійсно це вдалося.

Експерт також звернув увагу на те, що останні ракетні обстріли окупантів б'ють по інфраструктурі України: залізничним вузловим станціям і розташованим там електричним підстанціям.

"Важливо і те, що ці транспортні вузли використовуються для експорту українського зерна. Президент Росії хоче не тільки заморити голодом всю нашу країну, а й значну частину світу. Зробивши це, російський лідер хоче перевершити Сталіна. Це і є складові путінського рецепту перемоги", - розповів Биков.

Експерт також розповів, що зараз в Росії влада в руках самого войовничого крила чиновників, яке підтримує ідею війни в Україні. Ця агресивна вертикаль продовжить існувати і після гіпотетичного відходу Путіна то справ.

"Вона сконструйована завдяки колективним зусиллям так званого кооперативу "Озеро". Тому не варто думати, що щось зміниться в кращу сторону. Зміна головної дійової особи не спричинить за собою кращих змін для нас", - підсумував експерт.

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