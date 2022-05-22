Про це у своєму телеграм-каналі оголосив народний депутат Ярослав Железняк.
22 травня Верховна Рада підтримала ініціативу президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану на 3 місяці – до 23 серпня. "За" проголосували 320 депутатів.
На той же термін було вирішено продовжити і дію загальної мобілізації. Цю ініціативу підтримали 315 нардепів. Загальна мобілізація триватиме ще 90 днів - до 23 серпня.
Законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації 18 травня вніс до Верховної Ради президент. Як пояснив представник глави держави в Конституційному суді Федір Веніславський, рішення продовжити ці положення відразу на три місяці, а не на один як раніше, обумовлюються зміною ситуації на фронті. Зараз українські сили готуються до переходу в контрнаступ, а для цього буде потрібно більше часу, ніж для оборони.
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При цьому наголошується, що якщо територія України буде звільнена від окупантів раніше, ніж за три місяці, воєнний стан скасують.
Зазначимо, що режим воєнного стану передбачає ряд обмежень: введення комендантської години, дозвіл на вилучення особистого транспорту та іншого майна для потреб оборони, обмеження проведення мітингів, діяльності окремих партій і організацій та інші.
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