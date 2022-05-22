Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні ще на три місяці.

Про це у своєму телеграм-каналі оголосив народний депутат Ярослав Железняк.

22 травня Верховна Рада підтримала ініціативу президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану на 3 місяці – до 23 серпня. "За" проголосували 320 депутатів.

На той же термін було вирішено продовжити і дію загальної мобілізації. Цю ініціативу підтримали 315 нардепів. Загальна мобілізація триватиме ще 90 днів - до 23 серпня.

Законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації 18 травня вніс до Верховної Ради президент. Як пояснив представник глави держави в Конституційному суді Федір Веніславський, рішення продовжити ці положення відразу на три місяці, а не на один як раніше, обумовлюються зміною ситуації на фронті. Зараз українські сили готуються до переходу в контрнаступ, а для цього буде потрібно більше часу, ніж для оборони.

При цьому наголошується, що якщо територія України буде звільнена від окупантів раніше, ніж за три місяці, воєнний стан скасують.

Зазначимо, що режим воєнного стану передбачає ряд обмежень: введення комендантської години, дозвіл на вилучення особистого транспорту та іншого майна для потреб оборони, обмеження проведення мітингів, діяльності окремих партій і організацій та інші.

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