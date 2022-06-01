В ЄС і США розгортається інформаційна спецоперація рф. На боці володимира путіна вже грають Італія, Франція, Німеччина та Угорщина.

Як повідомляє Politeka.net, російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Франція і Німеччина бояться перемоги України у війні. Про це експерт сказав в ефірі "Україна 24".



Андрій Піонтковський пояснив, що Франція і Німеччина не зацікавлені в поразці путіна, адже після кожної світової війни відбувається зміна структурних і народних відносин. І ці нові структури визначають держави-переможниці, якими будуть США, Великобританія і Україна. Тому в разі перемоги України Німеччина і Франція втрачають своє геополітичне значення.

Він також нагадав про те, як Франція і Німеччина поводилися у випадках, коли путін захоплював території сусідніх країн. Після захоплення Південної Осетії та Абхазії Ніколя Саркозі "прибіг з папірцем і формалізував це захоплення".

Після окупації Криму і Донбасу "прибіг" вже наступний президент Франції - Франсуа Олланд, який разом з екс-канцлером Німеччини Ангелою Меркель допоміг закріпити путіну ці території Мінськими угодами. І зараз, каже Андрій Піонтковський, росія хоче повторити те ж саме.

"За ці геополітичні послуги Кремль платив більш дешевими цінами на газ і нафту, щедро оплачуючи не тільки німецький бюджет, а й великих німецьких політиків", — нагадує Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, що Андрій Піонтковський розкрив, хто в Європі готовий надати реальну допомогу Україні.

Як повідомляла Politeka, Андрій Піонтковський заявив, що перемога України зробить її одним з лідерів вільного світу.

Також Politeka писала, що Андрій Піонтковський розкрив проблему з солдатами рф.