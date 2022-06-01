Як повідомляє Politeka.net, російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Франція і Німеччина бояться перемоги України у війні. Про це експерт сказав в ефірі "Україна 24".
Андрій Піонтковський пояснив, що Франція і Німеччина не зацікавлені в поразці путіна, адже після кожної світової війни відбувається зміна структурних і народних відносин. І ці нові структури визначають держави-переможниці, якими будуть США, Великобританія і Україна. Тому в разі перемоги України Німеччина і Франція втрачають своє геополітичне значення.
Він також нагадав про те, як Франція і Німеччина поводилися у випадках, коли путін захоплював території сусідніх країн. Після захоплення Південної Осетії та Абхазії Ніколя Саркозі "прибіг з папірцем і формалізував це захоплення".
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Проблема в їхніх головах": посіпаки путіна впали в істерику через постачання зброї Україні
Понад 300 поліцейських перейшли на бік окупантів: у МВС розкрили деталі
Поплатився життям за шашлики: у поліції розкрили подробиці трагедії на Київщині
«На болотах палає»: росіяни в паніці відводять свої кораблі, ситуація змінилася
Після окупації Криму і Донбасу "прибіг" вже наступний президент Франції - Франсуа Олланд, який разом з екс-канцлером Німеччини Ангелою Меркель допоміг закріпити путіну ці території Мінськими угодами. І зараз, каже Андрій Піонтковський, росія хоче повторити те ж саме.
"За ці геополітичні послуги Кремль платив більш дешевими цінами на газ і нафту, щедро оплачуючи не тільки німецький бюджет, а й великих німецьких політиків", — нагадує Андрій Піонтковський.
Нагадаємо, що Андрій Піонтковський розкрив, хто в Європі готовий надати реальну допомогу Україні.
Як повідомляла Politeka, Андрій Піонтковський заявив, що перемога України зробить її одним з лідерів вільного світу.
Також Politeka писала, що Андрій Піонтковський розкрив проблему з солдатами рф.